Il Napoli insegue il sogno Scudetto e affronta al San Paolo la Fiorentina. Una squadra che evoca ricordi non piacevoli in casa azzurra, per via di quella sconfitta per 3-0 subita nel 2018 e che costò il titolo alla banda di Sarri.

Per evitare di ricadere nell'errore di qualche anno fa, Spalletti dà fondo a tutte le energie della sua squadra. Ospina in porta, Juan Jesus e Koulibaly centrali difensivi, con Mario Rui a sinistra e il giovane Zanoli a destra. Fabian, Lobotka e Zielinski sono i tre indiziati principali per una maglia da titolare a centrocampo.

Osimhen ha sciolto la riserva e sarà titolare in attacco dopo i problemi muscolari patiti negli ultimi giorni. Insieme al nigeriano ci saranno Politano e capitan Insigne.

L'articolo prosegue qui sotto

La Fiorentina di Italiano vuole invece tre punti per continuare a macinare terreno e tornare in Europa. Il tecnico viola risponde al collega di Certaldo con il 4-3-3. Venuti, Milenkovic, Igor e Biraghi compongono il quartetto difensivo davanti a Terracciano. Castrovilli è il fosforo per il centrocampo, assistito da Amrabat e Duncan. Davanti Nico Gonzalez, con Cabral e Saponara.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara.