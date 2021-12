Dopo la vittoria contro il Leicester valsa la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, il Napoli apre le porte del Maradona all'Empoli di Aurelio Andreazzoli.

Gli azzurri vengono da un momento difficile in campionato dopo la sconfitta subita con l'Atalanta e hanno perso la prima posizione in classifica.

L'Empoli invece viaggia sulle ali dell'entusiasmo dopo l'ultimo periodo molto positivo. I toscani hanno raccolto 23 punti in classifica e sognano addirittura la qualificazione ad una delle coppe europee per il prossimo anno.

L'ultimo incontro tra Napoli ed Empoli risale al 3 aprile del 2019, quando i toscani vinsero a sorpresa per 2-1 al Castellani.

Spalletti ritrova Anguissa ed Insigne tra i convocati e recupera a tempo di record Lozano: fiducia ad Ounas sulla trequarti, di punta torna Mertens, in porta Ospina.

Nessun problema di formazione per Andreazzoli, che ha tutti i suoi effettivi a disposizione per la trasferta campana. Il compito di far male alla difesa del Napoli è affidato al duo Cutrone-Pinamonti, assistiti da Bajrami sulla trequarti campo.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-EMPOLI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens. All.Spalletti.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Pinamonti, Cutrone. All.Andreazzoli.