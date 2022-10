Probabili formazioni Napoli-Bologna: giocano Ostigard, Ndombele e Politano

La squadra di Spalletti ospita il Bologna per riprendersi la testa del campionato: felsinei in emergenza totale con Zirkzee unica punta.

Messa in ghiaccio la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, il Napoli vuole continuare a correre anche in campionato ospitando il Bologna al 'Maradona', in un match che potrebbe riportare gli azzurri in vetta al campionato dopo il momentaneo sorpasso da parte dell'Atalanta.

Spalletti si affida ancora a Raspadori in qualità di riferimento centrale del tridente affiancandogli Politano sulla destra e Kvaratskhelia sul versante opposto. A centrocampo, senza l'infortunato Anguissa, largo a Ndombele in qualità di interno di destra con Lobotka da 'play' e Zielinski mezzala. In difesa sarà Ostigard ad affiancare Kim, mentre i terzini saranno come sempre Di Lorenzo e Mario Rui. In porta c'è Meret.

Situazione di grave emergenza per il Bologna, costretto a fare a meno anche di Arnautovic. Nel 4-2-3-1 di Thiago Motta, chance per Zirkzee, pronto ad essere innescato dal trio Aebischer-Dominguez-Barrow. Medel trasloca in mediana dove farà coppia con Ferguson. In difesa Posch e Cambiaso sulle corsie esterne, Soumaoro e Lucumi al centro. Skorupski in porta.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso; Medel, Ferguson; Aebischer, Dominguez, Barrow; Zirkzee.