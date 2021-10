Probabili formazioni Napoli-Bologna: Lozano titolare a destra

Il Napoli vuole riagganciare il Milan in vetta: al 'Maradona' arriva il Bologna di Mihajlovic. Lozano in pole su Politano, felsinei senza Arnautovic.

Il Napoli ha l'obbligo di rispondere al Milan per riprendersi il primo posto in classifica in coabitazione con i rossoneri: per i campani c'è l'ostacolo Bologna da superare nel posticipo del decimo turno di Serie A.

Segui Napoli-Bologna su DAZN. Attiva ora

Azzurri ancora imbattuti in campionato e reduci dalla prima 'non vittoria' nel turno precedente, quando all'Olimpico è arrivato uno 0-0 contro la Roma. Gli emiliani non vincono da due partite e la sconfitta di sabato sera è targata proprio Milan: decisive le espulsioni di Soumaoro e Soriano che hanno lasciato i felsinei addirittura in nove uomini.

Spalletti potrebbe operare qualche cambio nell'undici titolare: sull'out di destra offensivo, Lozano è in vantaggio su Politano per giocare con Osimhen e Insigne. Un dubbio in mediana: Elmas insidia Zielinski che però resta in vantaggio per partire dal 1'. Anguissa e Fabian Ruiz intoccabili. Difesa classica, in porta di nuovo Ospina.

Oltre agli squalificati Soumaoro e Soriano, Mihajlovic deve rinunciare anche ad Arnautovic, non convocato per problemi di natura fisica: in attacco, accanto a Barrow, dovrebbe giocare Orsolini. Skov Olsen e Hickey quinti di centrocampo, con Schouten, Dominguez e Svanberg a comporre la cerniera di centrocampo. De Silvestri, Medel e la rivelazione Theate davanti a Skorupski.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow. All. Mihajlovic