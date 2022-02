Probabili formazioni Napoli-Barcellona: Osimhen torna dall'inizio e guida gli azzurri

Dentro o fuori. Qualificati o eliminati. Il Napoli si ritrova di fronte al secondo bivio della propria stagione dopo quello, superato a pieni voti, contro il Leicester nel girone. Dopo l'1-1 dell'andata, la formazione di Spalletti affronta il Barcellona nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con la speranza di proseguire il proprio cammino europeo.

Bene ricordare che il Napoli sarà costretto a vincere a ogni costo per superare il turno. Da questa stagione i goal segnati in trasferta nella fase a eliminazione diretta delle coppe europee non valgono più doppio: per questo motivo con uno 0-0, risultato che fino allo scorso anno avrebbe qualificato gli azzurri, la gara proseguirà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

La notte di gala fa sì che Spalletti schieri il meglio a disposizione, cambiando nuovamente modulo: in soffitta il 3-4-2-1 emergenziale visto lunedì sera nel posticipo di campionato a Cagliari, riecco il 4-2-3-1, con Osimhen - al rientro da titolare - prima punta sostenuto da Elmas, Zielinski ed Insigne.

In porta Meret al posto di Ospina, peraltro reduce dalla papera della Unipol Domus. In difesa più Mario Rui di Juan Jesus. In mezzo al campo Fabian Ruiz è recuperato dopo i problemi dell'ultima settimana e farà coppia con Demme. A disposizione anche Politano, che però inizialmente siederà in panchina.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Barcellona ha già ritrovato in Liga Araujo, assente all'andata per infortunio: l'uruguaiano si sistemerà al centro della difesa assieme a Piqué. Il dubbio di Xavi riguarda il ruolo di esterno destro del tridente offensivo: Adama Traoré è favorito sul gioiellino Gavi. Intoccabili Aubameyang e Ferran Torres, quest'ultimo a segno nella gara del Camp Nou.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BARCELLONA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri, Busquets, de Jong; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All. Xavi