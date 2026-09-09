Formazioni Napoli-Arsenal: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Entra in scena il Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri, a caccia di riscatto dopo l'incredibile sconfitta di sabato in casa dell'Inter, ospita l'Arsenal al Maradona nella prima giornata della League Phase di Champions League.

Si tratta di uno degli avversari peggiori possibili per i partenopei: i Gunners si sono stabilizzati come una delle migliori formazioni europee e sono reduci non solo dal trionfo in Premier League, ma anche dal raggiungimento della scorsa finale di Champions, poi persa ai rigori contro il PSG.

Allegri non ha a disposizione Anguissa e porterà Neres al massimo in panchina: in mezzo al campo è pronto Gilmour assieme a Lobotka e De Bruyne, pure lui titolare, con Vergara in panchina. Davanti più Alisson Santos di Lang, in difesa Olivera è in vantaggio su Spinazzola.

Arsenal senza l'infortunato Saliba: gioca ancora Konsa, come contro il Chelsea. Havertz in attacco, panchina per Gyokeres. Saka in ballottaggio con Madueke, anche Bruno Guimaraes a caccia di spazio. L'italiano Calafiori si piazza sulla sinistra della difesa.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-ARSENAL

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Alisson Santos. All. Allegri

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. All. Arteta

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Napoli-Arsenal è la gara del mercoledì scelta da Amazon Prime Video per essere trasmessa in esclusiva. Il match sarà dunque visibile tramite abbonamento in diretta streaming, scaricando l'app di Prime Video su un moderno televisore abilitato al servizio oppure su un dispositivo mobile, come un pc, un tablet o un cellulare.







