La Juve si gioca il tutto per tutto in casa dei francesi: con Vlahovic c'è il Fideo, De Sciglio titolare a destra. Nantes con la coppia Blas-Mohamed.

Vietato fallire. La Juventus va in scena sul campo del Nantes con un solo imperativo a disposizione per centrare il passaggio agli ottavi di finale di Europa League.

Dopo l'1-1 della gara d'andata giocata sette giorni fa e griffata dalle reti di Vlahovic e Blas, la squadra di Massimiliano Allegri approda allo Stade de la Beaujoire obbligata a fare risultato per staccare il pass che vale la top 16 del torneo.

Il tecnico livornese è pronto a varare il 3-5-2 dove Di Maria agirà dall'inizio al fianco di Vlahovic. A centrocampo Locatelli orbiterà da 'play', mentre Fagioli e Rabiot saranno gli interni. Sulle fasce, De Sciglio a destra e Rabiot a sinistra. Difesa a tre con Danilo, Bremer e Alex Sandro a protezione di Szczesny.

Modulo a specchio per il Nantes: Kombouaré sceglie Blas e Mohamed per il tandem offensivo. Centrocampo a tre con Sissoko, Chirivella e Moutoussamy, mentre i riferimenti esterni saranno Centonze e Coco. In porta l'ex viola Lafont, schermato dalla difesa a tre formata da Castelletto, Girotto, Palois.

PROBABILI FORMAZIONI NANTES-JUVENTUS

NANTES (3-5-2): Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Centonze, Sissoko, Chirivella, Moutoussamy, Coco; Blas, Mohamed. All. Kombouaré.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.