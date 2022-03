Probabili formazioni Montenegro-Italia Under 21: Lucca guida l'attacco degli azzurrini

La seconda mancata qualificazione ai Mondiali consecutiva fa male e, il giorno dopo, è sempre il peggiore: a mente fredda si pensa a ciò che poteva essere e non si è verificato, ma la ripartenza è d'obbligo per guardare al futuro con una fiducia diversa.

Fiducia che può essere iniettata dalle prestazioni della nostra Under 21, lanciatissima verso la qualificazione diretta agli Europei di categoria del 2023 che si giocheranno in Romania e Georgia: un episodio potenzialmente decisivo verso l'obiettivo può essere la trasferta odierna sul campo del Montenegro.

Gli azzurrini hanno raccolto 13 punti in cinque partite, uno in meno rispetto alla capolista Svezia che però ne ha disputate ben due in più: i tre punti consentirebbero ai ragazzi di Nicolato di volare da soli in vetta, con la possibilità futura di allungare ulteriormente il distacco dalle inseguitrici a parità di incontri giocati.

Per l'occasione, il commissario tecnico si affiderà alle sue certezze più grandi: in primis Lucca, solito faro offensivo nonostante l'offuscamento vissuto al Pisa, dove non segna addirittura dallo scorso 2 ottobre. Con lui, nel tridente, anche Colombo (autore del goal del definitivo 1-0 all'andata) e Vignato sugli esterni.

I genoani Rovella e Portanova dovrebbero agire da interni di centrocampo ai lati del regista Salvatore Esposito, fratello del Sebastiano di proprietà dell'Inter e attualmente in forza al Basilea in prestito. Difesa con Bellanova e Parisi terzini, Lovato e Okoli centrali. Tra i pali conferma per Carnesecchi.

Nel Montenegro dovrebbe essere Nikola Krstovic il terminale offensivo di riferimento, supportato da Vukcevic, Vukotic e Strikovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MONTENEGRO-ITALIA UNDER 21

MONTENEGRO UNDER 21 (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Perovic, Babic, Raznatovic; S. Krstovic, Janjic; Vukcevic, Vukotic, Strikovic; N. Krstovic. Ct. Vukotic

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Rovella, Esposito, Portanova; Colombo, Lucca, Vignato. Ct. Nicolato