Vincere per proseguire il cammino verso la vetta della classifica e sorpassare l'Inter (ma i nerazzurri hanno una partita in meno): questo l'imperativo del Milan che affronterà lo Spezia nel match del lunedì pomeriggio in Serie A.

I rossoneri vantano una striscia di tre vittorie consecutive rispettivamente contro Empoli, Roma e Venezia e proveranno a dar seguito al momento positivo: in settimana successo importante contro il Genoa in Coppa Italia, ma brutte notizie relative all'infermeria.

I bianconeri, invece, dopo aver vinto proprio contro il Grifone in campionato cercano punti importanti in chiave salvezza, per allontanarsi dalla zona rossa.

Pochi dubbi in casa Milan: Maignan andrà tra i pali, con Florenzi, Kalulu, Gabbia e Theo Hernandez scelte obbligate in difesa. Krunic e Bakayoko giocheranno in mediana alle spalle di Saelemaekers, Brahim Diaz e Rafael Leao. Ibrahimovic ancora titolare.

Nello Spazia 4-4-2 con provedel in porta, Amian, Erlic, Nikoalou e Reca in difesa. Gyasi, Kiwior, Kovalenko e Bastoni agiranno a centrocampo alle spalle di Verde e Nzola.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SPEZIA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SPEZIA (4-4-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Gyasi, Kiwior, Kovalenko, Bastoni; Verde, Nzola.