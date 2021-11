Probabili formazioni Milan-Sassuolo: torna Maignan, Ibrahimovic titolare

Il colpo nel finale contro l'Atletico Madrid, che ha mantenuto vive le speranze di passaggio agli ottavi di finale di Champions League, è un toccasana che il Milan spera di sfruttare anche in Serie A. Prossimo avversario: Sassuolo. Obiettivo: dimenticare la pirotecnica sconfitta di sabato scorso in casa della Fiorentina, la prima in campionato.

Attenzione però ai neroverdi di Alessio Dionisi, che già nello scorso torneo hanno espugnato San Siro grazie a una doppietta di Raspadori. Anche se il momento di forma di Berardi e compagni, reduci da un punto nelle ultime tre giornate dopo aver vinto sul campo della Juventus, non è esattamente dei migliori.

Tante le novità nella formazione del Milan. Giroud non ci sarà a causa del problema muscolare rimediato contro l'Atletico Madrid e, dunque, farà spazio a Ibrahimovic. Però tornerà Maignan, ristabilitosi dall'infortunio e titolare. Pronto a rientrare dall'inizio anche Leao, mentre in mezzo al campo chance per Bakayoko accanto a Bennacer (riposa Kessie).

Il Sassuolo riaccoglie Frattesi, la cui squalifica per blasfemia è stata annullata: l'ex monzese sarà titolare a centrocampo accanto a Maxime Lopez. Scamacca sarà il centravanti nel 4-2-3-1 di Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Bakayoko; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca.