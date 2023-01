Il Milan ospita il Sassuolo nel lunch-match del 20° turno di Serie A: entrambi a caccia di punti per dare più lustro alla classifica.

Cinque partite consecutive senza alcuna vittoria, sette goal subiti e zero fatti nelle ultime due uscite: il Milan di Stefano Pioli ha vissuto indubbiamente periodi migliori, sebbene la classifica parli di secondo posto con distacco di -12 dal Napoli.

Campioni d'Italia in carica costretti a vincere per non dare continuità ad una striscia negativa che non si vedeva addirittura dal 2018: nel lunch-match della ventesima giornata, a San Siro, arriva il Sassuolo di Dionisi.

Anche per i neroverdi il momento non è dei migliori: la vittoria manca dal 24 ottobre e nelle ultime otto giornate sono arrivati soltanto due pareggi, corredati da ben sei sconfitte.

Pioli privo dello squalificato Bennacer: al suo posto, in tandem con Tonali, c'è Krunic. Novità anche sulla trequarti: panchina per Diaz e chance per De Ketelaere, che in campionato non gioca dal primo minuto addirittura dal 1° ottobre, dal 3-1 inferto all'Empoli al 'Castellani'.

Saelemaekers a destra con Leão sull'out opposto, Giroud riferimento offensivo. In difesa riecco Hernandez, nessun problema per Calabria a destra: Kalulu-Kjaer coppia centrale vista l'assenza dell'infortunato Tomori.

Dionisi deve ancora fare a meno di Pinamonti: Defrel il sostituto, con Berardi e Laurienté a completare il tridente offensivo. Frattesi e Traorè le mezzali ai lati di Obiang. Retroguardia composta dai terzini Toljan e Rogerio e dai centrali Erlic e Ferrari. Sensazioni positive per Consigli, che dovrebbe riprendere il suo posto tra i pali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-SASSUOLO

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leão; Giroud.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté.