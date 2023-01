Milan e Roma si sfidano in posticipo nel big match del 17° turno di A: i rossoneri insidiano il Napoli, i giallorossi vogliono la Champions.

L'inseguimento al primo posto del Napoli prosegue. Dopo aver accorciato le distanze nella prima giornata del nuovo anno, grazie al 2-1 esterno alla Salernitana e al successivo tonfo degli azzurri sul campo dell'Inter, il Milan ospita la Roma nel posticipo domenicale della diciassettesima giornata di Serie A per mettere ulteriore pressione alla formazione di Spalletti.

Se il Milan è in corsa per lo Scudetto, la Roma è reduce da un faticoso ma importantissimo 1-0 al Bologna, risultato utile per agganciare al quinto posto la Lazio, sconfitta a Lecce. Insomma, la squadra di Mourinho crede fortemente alla possibilità di tornare in Champions League dopo aver disputato Conference ed Europa League.

Per quanto riguarda le formazioni che scenderanno in campo nel posticipo di San Siro, ci sono pochi dubbi per Pioli, che è ancora senza Messias e conferma dunque Saelemaekers sulla destra. Brahim Diaz titolare, De Ketelaere in panchina. Intoccabili Leão e Giroud.

Maggiori punti interrogativi nella Roma, che comunque ritrova Zaniolo e Dybala, entrambi usciti acciaccati dalla sfida infrasettimanale contro il Bologna e che potrebbero giocare insieme dal 1' con Abraham (al rientro da titolare) e capitan Pellegrini. L'alternativa, è Matic per Zaniolo con Pellegrini sulla trequarti.

Senza il separato in casa Karsdorp sarà ancora Celik a presidiare la fascia destra del centrocampo. Sulla corsia opposta Spinazzola può scalzare Zalewski.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-ROMA

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Celik, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham.