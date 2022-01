Formazioni ufficiali Milan-Roma: gioca Giroud, in difesa Gabbia-Kalulu

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-ROMA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Diaz, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

Chiuso il 2021 a quattro punti dalla vetta della Serie A e con la delusione per l'eliminazione dalla Champions League avvenuta all'ultima giornata contro il Liverpool, il nuovo anno del Milan si apre con la sfida interna contro la Roma.

Guarda Milan-Roma su DAZN. Attiva ora

L'articolo prosegue qui sotto

La squadra di Pioli è reduce dal successo in casa dell'Empoli e battere i giallorossi le permetterebbe di confermarsi come vera antagonista dell'Inter per lo scudetto. In attacco Giroud vince il ballottaggio con Ibrahimovic, recuperato comunque al pari di Rafael Leao e Rebic. Problemi in difesa dove giocano Gabbia e Kalulu: out Romagnoli e Tomori oltre a Calabria. A centrocampo c'è Krunic con Tonali.

Dal canto suo la Roma arriverà a San Siro dopo l'esaltante vittoria in casa dell'Atalanta e il ben meno esaltante pari interno contro la Sampdoria. Quattro punti che permettono agli uomini di Mourinho di restare attaccati al treno per un posto nelle coppe europee.

Zaniolo viene confermato come spalla di Abraham, a centrocampo rientra Lorenzo Pellegrini che sostituisce Cristante.