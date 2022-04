Il doppio 0-0 contro Bologna e Torino ha fatto e ancora fa piuttosto male, ma ora il Milan vuole ripartire: a San Siro arriva il Genoa, gara che potrebbe rappresentare l'occasione giusta per la formazione di Stefano Pioli per ritrovare l'appuntamento con quella vittoria che manca da due giornate.

Se il Milan sta lottando con Napoli e Inter per conquistare lo Scudetto, il Genoa è sempre impelagato nella zona retrocessione: il brutto ko interno contro la Lazio ha impedito agli uomini di Blessin di raggiungere il Cagliari, la prima concorrente che, se il campionato si concludesse oggi, sarebbe salva.

Pioli ha ritrovato Bennacer che farà coppia con Tonali in mezzo al campo, con Kessié dirottato sulla trequarti. Intoccabile Giroud in attacco, considerato che Ibrahimovic è ancora out. A destra tocca a Saelemaekers.

L'articolo prosegue qui sotto

Nel Genoa dovrebbe tornare dal primo minuto Destro, con Piccoli in panchina: a sostenere l'ex rossonero, il trio Ekuban-Melegoni-Portanova. Sempre out Rovella: in mezzo al campo ci saranno Galdames e Badelj. Hefti più di Frendrup nel ruolo di terzino destro.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Kessié, Leão; Giroud.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Galdames, Badelj; Ekuban, Melegoni, Portanova; Destro.