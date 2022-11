Probabili formazioni Milan-Fiorentina: rientra Giroud, Krunic sulla trequarti

I rossoneri ritrovano l'attaccante francese dopo la squalifica, più Krunic che De Ketelaere. Viola con Ikoné, Bonaventura, Kouamé e Jovic.

L'anno solare del Milan si chiude con la delicata sfida di San Siro contro la Fiorentina. I rossoneri sono chiamati alla pronta ripartenza dopo il mezzo passo falso di Cremona e, soprattutto, dopo l'ennesimo trionfo del Napoli.

Pioli ritrova Giroud - al rientro dalla squalifica - e il francese sarà il riferimento dell'attacco milanista. Alle sue spalle agiranno Leao a sinistra, Brahim Diaz a destra e Krunic (in netto vantaggio su De Ketelaere) in zona di rifinitura.

In mediana spazio alla più che collaudata coppia Tonali-Bennacer, mentre in difesa sarà Thiaw ad affiancare Tomori. In porta c'è Tatarusanu, i terzini sono Kalulu, fresco di rinnovo, a destra e Theo Hernandez sulla corsia mancina.

Al 'Meazza' approda una Fiorentina completamente rinvigorita dalle quattro vittorie consecutive in campionato e desiderosa di chiudere il 2022 con un'altra prova di grande spessore al cospetto dei campioni d'Italia. Jovic guida l'attacco viola, sorretto da Ikoné, Bonaventura e Kouamé. In mediana c'è Amrabat a spalleggiare Mandragora.

Per quanto riguarda la difesa, largo a una linea a quattro a protezione di Terracciano: Dodò e Biraghi i riferimenti esterni, Milenkovic e Martinez Quarta i centrali.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FIORENTINA

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Jovic.