Il successo nello scontro diretto in casa del Napoli ha rinsaldato le certezze del Milan, sempre più convinto di poter fare la propria parte nella lotta a tre per lo Scudetto con i partenopei e l'Inter. La formazione di Stefano Pioli affronta ora l'Empoli con l'intenzione di tenersi stretto il primo posto in classifica.

Di fronte c'è un avversario che non conquista i tre punti ormai da un'eternità: la squadra di Aurelio Andreazzoli ha vinto per l'ultima volta a metà dicembre in casa del Napoli, racimolando nel frattempo 6 pareggi e 4 sconfitte nelle ultime 10 giornate di campionato. Un ruolino di marcia negativo che, in ogni caso, non è costato un pericoloso riavvicinamento alla zona retrocessione.

Nel Milan mancherà Theo Hernandez, squalificato: al suo posto a sinistra dovrebbe toccare all'adattato Florenzi, con Calabria sulla corsia opposta. Romagnoli è recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina, allo stesso modo di Ibrahimovic. ConfermatoTonali, con Kessie al posto di Brahim Diaz nel ruolo di trequartista.

Empoli con il consueto 4-3-2-1 e, apparentemente, senza grosse novità in attacco: Pinamonti sarà sostenuto dalla coppia Bajrami-Henderson. Soliti dubbi in difesa, dove Romagnoli e Luperto sono avanti su Tonelli e Viti.

L'articolo prosegue qui sotto

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-EMPOLI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Florenzi; Bennacer, Tonali; Messias, Kessie, Leao; Giroud. All. Pioli

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti. All. Andreazzoli