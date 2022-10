Probabili formazioni Milan-Chelsea: tocca a Krunic, Giroud guida l'attacco

La squadra di Pioli deve dimenticare il ko di Londra e riprendere a correre lungo la strada che porta agli ottavi: Krunic titolare, Giroud unica punta

Seconda uscita in Champions League a San Siro per il Milan contro il Chelsea. Dopo il ko di Londra, i rossoneri sono chiamati alla pronta reazione davanti al proprio pubblico per non vedersi complicare il piano qualificazione.

Pioli conferma dieci undicesimi della squadra che ha regolato la Juventus in campionato sempre al 'Meazza'. La novità è rappresentata dalla panchina di Pobega e dall'inserimento di Krunic alto a destra nel tridente completato da Brahim Diaz e Leao alle spalle di Giroud. In mediana piovono conferme con Bennacar al fianco di Tonali. In difesa Kalulu confermato a destra con Theo Hernandez a sinistra, mentre la coppia centrale sarà ancora formata da Gabbia e Tomori a protezione della porta di Tatarusanu.

Chelsea col 3-4-2-1 dove Aubameyang sarà il riferimento avanzato, innescato tra le linee da Mount e Sterling. In mezzo al campo l'ex Inter Kovacic e Loftus-Cheek, sulle corsie laterali spazio a James e Chilwell. Difesa a tre con Koulibaly, il grande ex Thiago Silva e Chalobah. In porta Mendy.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-CHELSEA

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim Diaz, Leão; Giroud. All. Pioli

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Koulibaly, Thiago Silva, Chalobah; James, Kovacic, Loftus-Cheek, Chilwell; Mount, Sterling; Aubameyang. All. Potter