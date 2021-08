Probabili formazioni Milan-Cagliari: gioca Leao

Seconda giornata di Serie A, il Milan ospita il Cagliari a San Siro: Tonali e Giroud tra i rossoneri, Strootman e Dalbert per i sardi.

Dopo l'esordio positivo a Marassi contro la Sampdoria, il Milan esordisce in campionato in quel di San Siro: prima gara tra le mura amiche per i rossoneri, decisi a rispondere ai cugini dell'Inter prima della sosta, issandosi in vetta al torneo 2021/2022.

Di fronte al Milan c'è un Cagliari che contro lo Spezia ha dimostrato di poter recuperare qualsiasi risultato, ma che deve ancora trovare la quadra tra titolari e gioco: Semplici proverà a raggiungere la svolta già ora, prima della sosta.

Pioli deve rinunciare a Kessiè e Ibrahimovic, sostituti rispettivamente da Tonali e Giroud: a centrocampo ci sarà Bennacer; Leao, Diaz e Saelemakers sulla trequarti. In porta Maignan sarà difeso da Calabria, Kjaer, Tomori e ovviamente Theo Hernandez.

Out Cragno nel Cagliari per un problema muscolare, spazio per Radunovic. In difesa Ceppitelli, Godin e Carboni, con la conferma di Nandez, Marin, Strootman, Deiola e Dalbert come quintetto di centrocampo. Nessun dubbio in avanti con Joao Pedro e Pavoletti.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leão; Giroud.

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti.