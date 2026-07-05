Formazioni Messico-Inghilterra: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





L'Inghilterra torna allo stadio Azteca, oggi chiamato Mexico City Stadium, per affrontare proprio i padroni di casa negli ottavi di finale dei Mondiali 2026.

La Nazionale di Tuchel è stata fin qui trascinata da Harry Kane, autore della doppietta decisiva nella rimonta contro la Repubblica Democratica del Congo ai sedicesimi. Il Messico però ha vinto tutte le quattro partite giocate fin qui e non ha mai subito goal. Un'altra incognita per i Tre Leoni è poi rappresentata dall'altitudine che potrebbe mettere in seria difficoltà i giocatori inglesi. Tuchel punterà su Saka e Gordon, preferiti a Rashford e Madueke. Tra i padroni di casa ancora titolare Jimenez e ancora panchina per Santiago Gimenez del Milan.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Messico-Inghilterra, gara valida per gli ottavi di finale dei Mondiali, si gioca lunedì 6 luglio al Mexico City Stadium con fischio d'inizio fissato alle ore 02.00 italiane. La gara verrà trasmessa in esclusiva su DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro da parte della Rai.