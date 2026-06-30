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Lelio Donato

Formazioni Messico-Ecuador: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Messico vs Ecuador
Messico
Ecuador

Il Messico padrone di casa cerca la qualificazione agli ottavi dopo una fase a gironi quasi perfetta, sulla sua strada c'è l'Ecuador: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita dei sedicesimi dei Mondiali in tv e streaming.

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Probabili formazioni Messico - Ecuador

4-1-4-1
Messico crest
Messico
MEX
Formazione
Ecuador crest
Ecuador
ECU
4-4-2
1J. Rangel5J. Vasquez2J. Sanchez23J. Gallardo4E. Alvarez16J. Quinones6E. Lira25R. Alvarado8A. Fidalgo26B. Gutierrez9R. Jimenez1H. Galindez4J. Ordonez6W. Pacho3P. Hincapie21A. Franco20N. Angulo23M. Caicedo15P. Vite9J. Yeboah19G. Plata13E. Valencia
Ecuador crest
Ecuador
ECU
4-1-4-1
Messico

Formazione titolare

Ecuador

Allenatore

  • J. Aguirre
  • S. Beccacece

Il Messico padrone di casa affronta l'Ecuador in una sfida tutta sudamericana nei sedicesimi dei Mondiali 2026.

El Tri peraltro ha vinto le tre partite giocate durante la fase a gironi senza subire neppure un goal, mostrando dunque una grande solidità difensiva ma anche il talento di alcuni giocatori tra i quali spicca il 17enne Gilberto Mora che però dovrebbe partire ancora dalla panchina così come il milanista Gimenez. L'Ecuador, dopo un avvio complicato, si è conquistato la qualificazione battendo la Germania nell'ultima giornata. Un risultato che ha trasformato il CT Beccacece in un eroe. Pacho guiderà come sempre la difesa con Caicedo, nuovo capitano, in mezzo al campo.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Messico-Ecuador, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si gioca mercoledì 1 luglio al Mexico City Stadium con fischio d'inizio alle ore 03.00 italiane. La diretta della partita sarà disponibile solo su DAZN, non è dunque prevista la trasmissione in chiaro di Messico-Ecuador sulla Rai.

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