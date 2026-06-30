Formazioni Messico-Ecuador: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming





Il Messico padrone di casa affronta l'Ecuador in una sfida tutta sudamericana nei sedicesimi dei Mondiali 2026.

El Tri peraltro ha vinto le tre partite giocate durante la fase a gironi senza subire neppure un goal, mostrando dunque una grande solidità difensiva ma anche il talento di alcuni giocatori tra i quali spicca il 17enne Gilberto Mora che però dovrebbe partire ancora dalla panchina così come il milanista Gimenez. L'Ecuador, dopo un avvio complicato, si è conquistato la qualificazione battendo la Germania nell'ultima giornata. Un risultato che ha trasformato il CT Beccacece in un eroe. Pacho guiderà come sempre la difesa con Caicedo, nuovo capitano, in mezzo al campo.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Messico-Ecuador, gara valida per i sedicesimi di finale dei Mondiali, si gioca mercoledì 1 luglio al Mexico City Stadium con fischio d'inizio alle ore 03.00 italiane. La diretta della partita sarà disponibile solo su DAZN, non è dunque prevista la trasmissione in chiaro di Messico-Ecuador sulla Rai.