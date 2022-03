Probabili formazioni Manchester United-Atletico Madrid: Ronaldo titolare, Correa e Felix per Simeone

Tutto in 90 minuti. Manchester United e Atletico Madrid hanno annullato l'esito dell'andata pareggiando 1-1 in Spagna e dunque sarà dalla sfida di Old Trafford a sancire quale delle due squadre approderà ai quarti di finale di Champions League.

I Red Devils arrivano all'appuntamento forti della vittoria per 3-2 in campionato contro il Tottenham, con Cristiano Ronaldo in grado di spazzare voci e polemiche sul suo conto con una straordinaria tripletta.

Anche i Colchoneros si presentano con un successo, anche se arrivato contro un'avversaria ben più modesta: 2-1 al Wanda Metropolitano contro il Cadice.

Rangnick si affida al 4-2-3-1, dando spazio alla linea difensiva a quattro con Wan-Bissaka e Telles sugli esterni e Maguire-Varane al centro. Fred e Matic saranno il duo di metà campo dietro a Elanga, Pogba e Sancho sulla trequarti. Cristiano Ronaldo unico riferimento offensivo. In porta come sempre De Gea.

Simeone, alle prese con diverse assenze, risponde con il 4-4-2 e tanta densità in mezzo al campo. Oblak tra i pali guiderà la retroguardia composta da Llorente, Savic, Gimenez e Reinildo. Herrera e Lodi esterni di centrocampo ai fianchi di Koke e Kondogbia. Correa e Felix a guidare l'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-ATLETICO MADRID

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Telles; Fred, Matic; Elanga, Pogba, Sancho; Cristiano Ronaldo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Reinildo, Gimenez, Savic, Llorente; Herrera, Kondogbia, Koke, Lodi; Joao Felix, Correa.