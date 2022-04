Probabili formazioni Manchester City-Liverpool: Guardiola sfida Klopp per il titolo

Oggi, alle 16:30 (le 17:30 in Italia) il calcio inglese si fermerà al cospetto di una partita che si preannuncia spettacolare e decisiva per il titolo: la capolista Manchester City ospita il Liverpool, inseguitore ad una sola lunghezza.

I 'Reds' hanno riaperto una questione ad un certo punto divenuta quasi impossibile da mettere in discussione, grazie ai cinque punti rosicchiati nelle ultime giornate: ora la classifica di Premier League recita 73 a 72 in favore dei 'Citizens', che però hanno l'opportunità di portarsi a +4 con una vittoria davanti al loro pubblico.

All'Etihad Stadium si sfidano i due migliori attacchi del torneo (77 goal per il Liverpool, 70 per il Manchester City), ma anche le due squadre capaci di totalizzare il maggior numero di punti negli ultimi quattro campionati: 338 per la squadra di Guardiola, 337 per quella di Klopp, con un computo che parla di tre Premier a una in favore di De Bruyne e compagni.

Proprio il belga è uno degli insostituibili, e anche oggi sarà protagonista come mezzala destra al lato di Rodri, coadiuvato sul lato opposto da Bernardo Silva. A differenza dell'impegno di Champions contro l'Atletico Madrid, Guardiola è pronto ad affidarsi a Foden e a Grealish dal primo minuto in attacco, completato da Sterling.

Klopp con Salah e Mané a supporto di Jota, Henderson pronto a sostituire Keita che è reduce dall'ultima fatica europea. Matip torna in difesa al posto di Konaté.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Sterling, Foden, Grealish. All. Guardiola

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Jota, Mané. All. Klopp