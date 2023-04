Parata di stelle ad Etihad per il primo atto tra inglesi e tedeschi: Mahrez e Grealish affiancano la stella norvegese. Bayern con Mané unica punta.

Riflettori accesi all'Etihad Stadium per la gara d'andata dei quarti di Champions League che vedrà opposti Manchester City e Bayern Monaco.

Scatta l'ora del primo round tra le squadre di Guardiola e Tuchel, pronte ad incrociarsi in un doppio confronto dai forti sentori di finale anticipata.

Il tecnico catalano punta tutto, e come dargli torto, sulla stella di Erling Haaland - autore sin qui di 44 goal tra Premier e Champions - che agirà come riferimento centrale nel tridente completato ai lati da Mahrez e Grealish. A centrocampo, Rodri agirà da 'play', mentre De Bruyne e Gündogan saranno gli interni. In difesa sarà Akanji a fare coppia con Ruben Dias a protezione della porta di Ederson, con Stones e Aké sulle corsie laterali.

Ad Etihad, il 'nuovo' Bayern di Tuchel dovrebbe schierarsi sulle note del 4-2-3-1 con Mané unica punta, sorretto dal tridente Sané-Musiala-Coman. In mediana considerevole mole di lavoro tutta sulle spalle di Goretzka e Kimmich. La linea difensiva, invece, sarà ovviamente a quattro: Pavard e Davies sugli esterni, Upamecano e de Ligt al centro. In porta c'è Sommer.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-BAYERN MONACO

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Ruben Dias, Aké; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Haaland, Grealish. All. Guardiola.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Coman; Mané. All. Tuchel.