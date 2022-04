Iniziano i quarti di Champions League: big match City-Atletico, Liverpool col Benfica

Sempre più su, sempre più su. La vetta - ovvero la finale - è ancora distante, ma non troppo. La Champions League torna in grande stile, con l'inizio dei quarti di finale sorteggiati durante la cerimonia di Nyon di venerdì 18 marzo. Una sfida di lusso (Manchester City-Atletico Madrid) e un'altra affascinante (Benfica-Liverpool).

Il big match è quello dell'Etihad. Il Manchester City è passato come un rullo compressore sullo Sporting, facendo nettamente valere il proprio status di favorita. L'Atletico Madrid ha fatto il colpaccio, andando a espugnare il campo dell'altro Manchester. Guardiola e Simeone si ritrovano dopo essersi più volte sfidati in Liga e pure in Champions: anche nella semifinale del 2016, quando il Pep sedeva sulla panchina del Bayern, ma a passare fu il Cholo.

Manchester City in campo con il consueto 4-3-3 trasformabile in 4-1-4-1 e qualche dubbio offensivo: Foden è avanti su Gabriel Jesus e dovrebbe essere accompagnato da Mahrez e Sterling. L'Atletico non ha l'infortunato Gimenez (dentro Felipe) e davanti dovrebbe preferire Griezmann a Suarez come partner di João Felix.

Più delineati, da un punto di vista gerarchico, i contorni dell'altra sfida della serata. Il Liverpool si presenta come la grande favorita contro un Benfica che, in ogni caso, è partito dai preliminari e non ha intenzione di fermarsi. Clamoroso il colpo ottenuto negli ottavi dai portoghesi, capaci di imporsi sul campo dell'Ajax (erroraccio del futuro interista Onana) dopo il 2-2 di Lisbona.

Occhio al talento uruguaiano Nuñez, punto di riferimento offensivo di Verissimo. In difesa qualche vecchia conoscenza dell'élite europea come Otamendi o Vertonghen, ma anche l'ex viola Gilberto. Liverpool praticamente definito, con Henderson in mezzo al campo e il tridente Salah-Diogo Jota-Mané.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Fernandinho, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Felipe, Reinildo Mandava; M. Llorente, Koke, Kondogbia, De Paul, Renan Lodi; João Felix, Griezmann.

PROBABILI FORMAZIONI BENFICA-LIVERPOOL

BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigl, Taarabt; Rafa Silva, Gonçalo Ramos, Everton; Nuñez.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mané.