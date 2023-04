Probabili formazioni Manchester City-Arsenal: Haaland sfida Gabriel Jesus

Manchester City e Arsenal si giocano la conquista della Premier League: 'Citizens' a -5 ma con due partite in meno.

La Premier League è giunta alla resa dei conti, al giudizio finale tra il maestro (Pep Guardiola) e il suo allievo (Mikel Arteta): Manchester City-Arsenal vale la fetta più grossa della torta e deciderà chi, con ogni probabilità, solleverà al cielo l'ambito trofeo nelle prossime settimane.

I 'Gunners' possono ancora contare su un vantaggio di cinque lunghezze, ma i 'suicidi' andati in scena nelle ultime tre partite hanno spostato l'inerzia in favore degli avversari: in trasferta contro Liverpool e West Ham, i londinesi sono sempre stati rimontati dallo 0-2 al 2-2, mentre all'Emirates Stadium soltanto due goal nel finale hanno evitato una clamorosa vittoria del Southampton.

I 'Citizens' invece hanno vinto undici delle ultime dodici gare stagionali, e la sconfitta manca dall'1-0 sul campo del Tottenham del 5 febbraio. Haaland e compagni giocano col 'vento in poppa', anche in virtù delle due partite in meno disputate che rendono il sorpasso in vetta un'opzione piuttosto plausibile.

Questo sarà il terzo incrocio dell'annata e, i primi due, sono stati entrambi portati a casa dal Manchester City, vittorioso sia all'andata (1-3) che ai sedicesimi di FA Cup (1-0 firmato Aké all'Etihad Stadium).

Guardiola con Mahrez e Grealish ai lati di Haaland nel tridente offensivo, a Rodri le chiavi del centrocampo. Risposta di Arteta con un modulo speculare: Gabriel Jesus punto di riferimento in avanti, con Saka e Martinelli a giostrare sugli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER CITY-ARSENAL

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Stones, Akanji, Ruben Dias, Laporte; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Haaland, Grealish.

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Gabriel, Holding, Zinchenko; Odegaard, Partey, Xhaka; Saka, Gabriel Jesus, Martinelli.