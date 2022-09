Probabili formazioni Ludogorets-Roma: tocca a Belotti, Svilar in porta

Esordio in Bulgaria per i giallorossi: Mourinho si affida al 'Gallo', maglia da titolare anche per Celik sulla destra e Svilar in porta.

La Roma debutta nella fase a gironi dell'Europa League facendo visita ai bulgari del Ludogorets. Primo impegno europeo della stagione per la squadra di José Mourinho, alle prese con una nuova competizione dopo il trionfo in Conference della passata stagione. I giallorossi esordiscono nel gruppo C facendo visita ai bulgari del Ludogorets. Per la sfida dell'Huvepharma Arena, lo 'Special One è pronto a lanciare Belotti dal primo minuto in qualità di riferimento avanzato. Alle spalle del 'Gallo' agiranno Dybala e Lorenzo Pellegrini. A centrocampo Cristante farà coppia con Matic, mentre le corsie laterali saranno affidate a Celik e Zalewsky. In difesa largo a Mancini, Smalling e Ibanez. Tra i pali si registra il debutto di Svilar. Ludogorets che risponde sulle note del 4-2-3-1: Thiago in attacco, sorretto dal trio Tissera-Piotrowski-Delev. In mediana gran lavoro per Tekpetey e Yordanov. Linea a quattro di difesa a protezione della porta di Siuga: Cicinho e Gropper i terzini, Verdon e Terzier formano la coppia centrale PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS-ROMA LUDOGORETS (4-2-3-1): Siuga; Cicinho, Verdon, Terzier, Gropper; Tekpetey, Yordanov; Tissera, Piotrowski, Delev; Thiago. All. Simundza. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho. Scelti da Goal Europa League 2022/2023: gironi e calendario

Ludogorets-Roma: tv, streaming, formazioni

