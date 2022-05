Probabili formazioni Liverpool-Real Madrid: Salah cerca la rivincita, Valverde nel tridente

Liverpool e Real Madrid si giocano la vittoria della Champions League: nel 2018 il trionfo spagnolo, nel 1981 furono i 'Reds' ad alzare la coppa.

Sono passati 4 anni da quel 3-1 valso la tredicesima affermazione madrilena, coincisa con la serataccia da incubo di Loris Karius che spianò la strada a Benzema e compagni: allo 'Stade de France - Saint-Denis', Liverpool e Real Madrid tornano ad affrontarsi nell'ultimo atto della Champions League, a caccia rispettivamente del settimo e del quattordicesimo alloro.

Una sfida che ricorre spesso, andata in scena anche ai quarti di finale della scorsa edizione con il passaggio del turno che sorrise agli spagnoli, veri e propri maestri nelle finali: in sedici occasioni hanno perso soltanto tre volte, l'ultima delle quali il 27 maggio 1981 per mano proprio del Liverpool: 1-0 firmato Kennedy nello scenario del 'Parco dei Principi' di Parigi, guarda caso la stessa città che ospiterà l'ultimo atto stasera.

Peraltro i 'Blancos' hanno eliminato consecutivamente due squadre inglesi, i campioni in carica del Chelsea e il Manchester City, con Ancelotti in cerca del tris ai danni di Klopp, a sua volta desideroso di rivincita: alla pari di Salah, che la finale del 2018 la vide per lo più dalla panchina dopo l'infortunio causato da Ramos che lo fece uscire dal terreno di gioco in lacrime.

L'egiziano sarà regolarmente al suo posto nel trio d'attacco, completato da Mané e Luis Diaz. Fabinho cervello in mediana, coadiuvato dalle mezzali Henderson e Keita. Konaté e Van Dijk comporranno la coppia dei centrali difensivi, Alexander-Arnold e Robertson saranno i due terzini. Porta difesa dal solito Alisson.

Ancelotti pronto a schierare Valverde nel tridente offensivo sulla destra, assieme alla punta centrale Benzema e all'esterno sinistro Vinicius Junior. Intoccabile il terzetto di centrocampo: Modric e Kroos ai fianchi di Casemiro. Linea difensiva composta da Carvajal, Militão, Alaba e Mendy davanti a Courtois.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Mané, Diaz. All. Klopp

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Valverde, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti