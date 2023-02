Serata stellare ad 'Anfield' con Liverpool e Real Madrid: primo atto degli ottavi di finale di Champions League.

E' stata la finale della passata edizione, decisa da un guizzo di Vinicius Junior a Parigi: Liverpool-Real Madrid non è mai una partita banale, anche se in questa circostanza vale 'soltanto' un ottavo di finale.

Gli spagnoli arrivano all'appuntamento con i favori del pronostico, ma guai a dare per vinti i 'Reds' di Klopp: nonostante un cammino a singhiozzo in Premier League, Salah e compagni hanno tutte le carte in regola per rendere la vita dura agli uomini di Ancelotti.

Klopp col suo solito 4-3-3: Salah e Gakpo sugli esterni ai lati di Núñez, altra chance da titolare in mediana per il classe 2004 Bajcetic (spagnolo nativo di Vigo) con gli esperti Henderson e Fabinho a completare il reparto. Davanti ad Alisson la linea difensiva composta da Alexander-Arnold e Robertson sulle corsie laterali, Matip e Van Dijk al centro.

Ancelotti senza Kroos e Tchouameni, entrambi non convocati: Valverde e Modric accanto a Camavinga, con Rodrygo esterno destro nel tridente offensivo assieme a Benzema e Vinicius Junior. Carvajal, Militão, Rüdiger e Alaba protettori della porta di Courtois.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-REAL MADRID

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Bajcetic; Salah, Núñez, Gakpo. All. Klopp.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militão, Rüdiger, Alaba; Valverde, Camavinga, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinícius Junior. All. Ancelotti