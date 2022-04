Probabili formazioni Liverpool-Benfica: Firmino nel tridente

Sarà il tempio di Anfield a decretare il nome della sfidante del Villarreal nella semifinale di Champions League: il Liverpool ospita il Benfica nella notte che mette in palio un posto tra le prime quattro del continente.

Dopo l'1-3 in terra lusitana, i Reds si presentano all'appuntamento con i favori del pronostico e partono da una posizione di netto vantaggio dopo il colpo esterno al 'da Luz'.

Sul versante opposto, il Benfica è chiamato alla proverbiale impresa per sovvertire l'esito di una qualificazio che sembra ormai indirizzata: le Águias devono vincere con tre goal di scarto per passare, o quantomeno con due per prolungare la sfida ai supplementari.

Capitolo formazioni: Klopp sembra intenzionato a confermare il tridente dove il riferimento centrale dovrebbe essere Firmino, supportato ai lati da Salah e Luis Diaz. A centrocampo sarà Henderson ad agire da play, mentre Jones e Keita orbiteranno da interni. In difesa tradizionale linea a quattro con Alexander-Arnold a destra, Tsimikas a sinistra e il duo centrale Konaté-Van Dijk a schermare la porta di Alisson.

Verissimo cerca la rimonta impossibile sulle note del 4-2-3-1: peso dell'attacco tutto sulle spalle di Darwin Nunez. Sulla trequarti largo al tridente formato da Everton, Goncalo Ramos e Gonçalves. In mediana importante mole di lavoro per Weigl e Taarabt, nelle retrovie giocano Gilberto e Grimaldo sulle corsie, Otamendi e Vertonghen al centro. In porta c'è Vlachodimos.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL-BENFICA