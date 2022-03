Probabili formazioni Lazio-Venezia: Zaccagni a sinistra, prima da titolare per Nsame

Opportunità ghiotta per la Lazio che, in un sol colpo, ha la chance di sorpassare sia Atalanta che Roma prendendosi il quinto posto in classifica: per riuscirci, dovranno arrivare i tre punti contro il Venezia nel posticipo del 29° turno di Serie A.

I biancocelesti si presentano all'appuntamento dopo il convincente 0-3 rifilato al Cagliari all'Unipol Domus, al contrario dei veneti che non vincono da tre partite e hanno disperato bisogno di punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Sarri senza lo squalificato Marusic: a destra spazio per Lazzari, che dovrebbe spuntarla su Patric. Fiducia alla coppia centrale difensiva composta da Luiz Felipe e Acerbi. Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati di Leiva, attacco con Felipe Anderson e Zaccagni a sostegno di Immobile: Pedro verso la panchina iniziale.

Zanetti non può contare su Aramu, anch'egli squalificato: la novità maggiore è rappresentata da Nsame, al centro del tridente offensivo e alla prima da titolare; completano il reparto l'ex Nani e Okereke. Ampadu in cabina di regia, zero sorprese in difesa. Scelta obbligata tra i pali, visti gli infortuni di Romero e Lezzerini: fiducia a Mäenpää.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Ampadu, Busio; Nani, Nsame, Okereke. All. Paolo Zanetti