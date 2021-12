Probabili formazioni Lazio-Udinese: Pedro confermato in attacco

Nel posticipo del giovedì del turno infrasettimanale, la Lazio accoglie all'Olimpico l'Udinese per la sedicesima giornata di Serie A.

La squadra di Sarri è reduce dal pesante ko in casa del Napoli per 4-0 ed è immediatamente chiamata a rialzarsi per non perdere ulteriore terreno sulle posizioni per un accesso in Europa.

L'Udinese invece è invischiata nella lotta per non retrocedere e con un successo nella Capitale fugherebbe le nubi che si addensano sulla squadra e sul tecnico Luca Gotti.

Nelle file dei biancocelesti dovrebbe esserci un solo cambio rispetto all'undici sceso in campo al Maradona: out lo squalificato Luiz Felipe, dentro Lazzari con Patric al centro della difesa. Davanti Pedro sembra destinato alla conferma: panchina per Zaccagni. Vicino all'ex Roma confermati Immobile e Felipe Anderson.

Gotti deve rinunciare a Pereyra sulla trequarti per via dell'infortunio dell'argentino alla clavicola. Al suo posto spazio a Deulofeu e Pussetto a sostegno di Beto. Confermati i quattro della linea a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

UDINESE (3-4-2-1): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Walace, Arslan, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.