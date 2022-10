Probabili formazioni Lazio-Udinese: Cataldi e Luis Alberto titolari

Lazio e Udinese si sfidano nello scontro diretto dell'Olimpico: Immobile guida i padroni di casa, friulani con Deulofeu-Beto. Rientra Becao.

Il faccia a faccia tra Lazio e Udinese rappresenta uno degli appuntamenti più interessanti di questo scorcio iniziale di campionato.

Lo dice innanzitutto la classifica che vede biancocelesti e friulani appaiati al terzo posto in classifica, lo dice altrettanto il rendimento di due formazioni tra le più belle e convincenti ammirate in questo primo quarto di campionato di Serie A.

Dopo il pareggio in coppa contro lo Sturm Graz, Maurizio Sarri riparte dalle certezze: a guidare l'attacco capitolino sarà ovviamente Immobile, affiancato nel tridente da Felipe Anderson e Zaccagni. A centrocampo, Cataldi e Luis Alberto vincono i ballottaggi con Marcos Antonio e Vecino, e partiranno dall'inizio nel pacchetto che, ovviamente, comprende anche Milinkovic-Savic. In difesa si rivede Romagnoli, che non ha giocato in coppa, insieme a Patric al centro del reparto. Sulle corsie esterne agiranno Lazzari e Marusic con Provedel in porta.

All'Olimpico sbarca un'Udinese che sprizza salute da tutti i pori. Sottil vara il più che confermato tandem d'attacco composto da Deulofeu e Beto. Nella linea a cinque di centrocampo, gli esterni sono Pereyra e Udogie, mentre Walace agirà in cabina di regia con Lovric e Makengo interni. Difesa a tre con Becao, Bijol e Perez a protezione della porta di Silvestri.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-UDINESE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.