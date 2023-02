Lazio e Sampdoria sono protagoniste di un posticipo dagli obiettivi diversissimi. Sarri lascia in panchina Zaccagni, Stankovic in emergenza.

Una squadra che cerca un posto al sole in Champions League contro un'altra che vive costantemente nell'ombra. E la classifica è lì, impietosa, a testimoniare la forbice esistente: sono 31 i punti di distanza tra Lazio e Sampdoria, protagoniste di un lunedì sera dagli obiettivi opposti.

La Lazio è reduce dal successo ottenuto in casa della Salernitana e dal superamento del turno in Conference League contro i romeni del Cluj. La Sampdoria, invece, dopo aver pareggiato contro l'Inter è ripiombata nel baratro: la sconfitta interna contro il Bologna è l'ennesimo segnale sinistro da parte di una squadra che pare destinata a una rapida discesa in Serie B.

Per quanto riguarda le probabili formazioni che scenderanno in campo all'Olimpico, Sarri schiera il proprio undici migliore. In attacco gioca Pedro, visto che Zaccagni è al rientro e inizierà la gara in panchina. L'unico dubbio è sulle fasce difensive, dove Marusic e Hysaj dovrebbero avere la meglio su Lazzari. A centrocampo Milinkovic-Savic assieme a Cataldi e Vecino.

L'ex Stankovic deve fare i conti con diverse assenze: non convocati Djuricic e Murillo, oltre a Conti, Gunter, Pussetto e Quagliarella. Oikonomou è dunque pronto a esordire in difesa, mentre tra le linee, a sostegno della coppia Gabbiadini-Lammmers, agirà Sabiri.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-SAMPDORIA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Oikonomou, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Sabiri; Gabbiadini, Lammers. All. Stankovic