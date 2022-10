La Lazio ospita la Salernitana e vuole continuare la propria corsa verso la vetta: Vecino scelta di Sarri, altra panchina per Luis Alberto.

La vittoria sul Midtjylland ha messo la Lazio al primo posto nel girone di Europa League, ma i ragazzi di Sarri non possono perdere di vista nemmeno il campionato, dove il terzo posto autorizza a sognare in grande.

I biancocelesti sono reduci da sei risultati utili di fila in Serie A, dove non perdono dallo scorso 3 settembre (1-2 all'Olimpico contro il Napoli): l'Aquila ha intenzione di dare un prosieguo a questa striscia positiva, a partire dal prossimo impegno che la vede opposta alla Salernitana.

I campani stazionano a metà classifica con tredici punti, ma in trasferta non hanno finora mai vinto: tre pareggi e due sconfitte nelle cinque apparizioni stagionali.

Immobile è l'unico indisponibile per Sarri: spazio ancora a Felipe Anderson nel ruolo di 'falso nueve' nel tridente offensivo completato da Pedro a destra e da Zaccagni sull'out mancino. Nel ruolo di mezzala sinistra c'è ancora Vecino, che ormai sembra aver scalzato Luis Alberto nelle gerarchie. Casale partner di Romagnoli al centro della difesa.

Nicola senza l'infortunato Maggiore e con una sorpresa in avanti: coppia Bonazzoli-Piatek, con Dia inizialmente in panchina. Radovanovic play, assistito dalle mezzali Coulibaly e Vilhena. Gyomber in pole su Lovato e Bronn per giocare con Daniliuc e Fazio nel trio difensivo. Bradaric, recuperato, può strappare una maglia a sinistra con Mazzocchi a destra e Candreva interno.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber, Daniliuc, Fazio; Candreva, L. Coulibaly, Radovanovic, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Piatek.