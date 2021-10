Probabili formazioni Lazio-Marsiglia: chance da titolare per Zaccagni, Sampaoli punta su Milik

La Lazio ospita il Marsiglia all'Olimpico: turnover per Sarri, Sampaoli schiera i giocatori migliori nel suo 3-3-3-1.

La Lazio di Maurizio Sarri per staccare il Marsiglia in classifica e proseguire il suo percorso europeo, proiettandosi alle gare di ritorno con maggiori sicurezze: questi alcuni temi della gara che andrà in scena allo stadio "Olimpico" di Roma e valido per il terzo turno della fase a gironi di Europa League.

I biancocelesti, reduci dalla vittoria in Serie A contro l'Inter, spinta importante anche dal punto di vista morale, sono attualmente secondi nel gruppo E, a un punto dal Galatasaray primo.

I francesi, invece, sono terzi, a un punto dalla Lazio, dopo aver pareggiato le prime due contro Lokomotiv Mosca e Galatasaray.

Maurizio Sarri schiererà un classico 4-3-3, con alcuni cambi rispetto all'ultima sfida: tra i pali andrà Strakosha, in difesa Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj.

In mediana turno di riposo per Milinkovic-Savic e Lucas Leiva: al loro posto giocheranno Akpa Akpro e Cataldi, insieme a Luis Alberto, dietro a un tridente composto da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni, che partirà titolare.

Jorge Sampaoli andrà con il suo noto 3-3-3-1, modulo che è più uno sviluppo di principi che altro, con Pau Lopez in porta, Saliba, Alvaro Gonzalez e Luan Peres in difesa.

A centrocampo Gueye, Kamara e Guendouzi faranno schermo dietro a Under, Payet e De La Fuente. La punta sarà l'ex Napoli Milik.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

MARSIGLIA (3-3-3-1): Pau Lopez; Saliba, Alvaro Gonzalez, Luan Peres; Gueye, Kamara, Guendouzi; Under, Payet, De La Fuente; Milik.