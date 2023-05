Reduce dalla sconfitta in casa del Milan, la Lazio vuole tornare a mirare la Champions. Il Lecce, invece, è invischiato nella lotta salvezza.

Archiviata la tre giorni di coppe, torna la Serie A. E torna con una partita che di nuovo è legata all'Europa, se è vero che la Lazio spera di battere il Lecce nel primo anticipo della trentacinquesima giornata per riprendere la propria marcia verso la Champions League dopo il ko contro il Milan.

La formazione di Maurizio Sarri vuole inoltre una sorta di rivincita nei confronti di quella di Marco Baroni, che nella partita disputata all'andata al Via del Mare si è imposta per 2-1 in rimonta: era quello un momento complicato per la Lazio, capace di racimolare appena un punto in tre partite di campionato prima di ripartire in grande stile.

Lo stesso Lecce si ritrova ora pesantemente invischiato nella lotta per non retrocedere: la sconfitta dello scorso turno contro il Verona ha impedito ai giallorossi di scappare a +7 sul terzultimo posto dello Spezia, consentendo inoltre all'Hellas di operare l'avvicinamento in classifica a -1.

Immobile guida naturalmente la Lazio, affiancato da Felipe Anderson a destra e da Zaccagni a sinistra. Senza Cataldi in mezzo al campo tocca ancora a Marcos Antonio, anche se Vecino è tornato in gruppo. Per il resto, nessuna novità nell'undici titolare biancoceleste.

Novità invece nel Lecce, dove Banda e Colombo si preparano a scendere in campo dall'inizio al posto di Di Francesco e Ceesay. Blin e Oudin confermati come mezzali ai lati di Hjulmand.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-LECCE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Colombo, Banda. All. Baroni