La 18ª giornata di Serie A si apre all'Olimpico, dove alle 18:30 la Lazio di Maurizio Sarri attende la visita di un Genoa alle prese con una classifica decisamente complicata.

Biancocelesti chiamati a non fallire l'appuntamento con la vittoria per rilanciare le proprie ambizioni nella corsa all'Europa, mentre gli uomini di Shevchenko hanno l'obbligo di riscattare il ko rimediato venerdì scorso nel derby con la Samp per ritrovare morale e tirarsi fuori dalle sabbie mobili degli ultimi posti.

Sarri privo di Immobile, alle prese con febbre e problemi intestinali: la novità è rappresentata dall'impiego di Felipe Anderson nel ruolo di finto centravanti, in un tridente completato da Pedro e Zaccagni. Luis Alberto ha recuperato e dovrebbe riprendersi una maglia in mediana, con Cataldi play e Milinkovic-Savic a fare l'altro interno. Marusic più di Lazzari sulla corsia destra difensiva, in porta ancora Reina.

Genoa guidato dal tandem offensivo Pandev-Destro, mentre Ghiglione e Cambiaso (che ha smaltito gli acciacchi post Coppa Italia) presidieranno le corsie esterne, Hernani e Sturaro ai fianchi del regista Badelj. Tra i pali Sirigu, protetto da Biraschi, Masiello e Criscito.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-GENOA

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. All. Sarri.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Destro. All. Shevchenko.