Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: Lazzari e Saponara titolari, altra panchina per Luis Alberto

Nella decima giornata del campionato di Serie A, la Lazio ospita la Fiorentina all'Olimpico: out Gonzalez, torna Lazzari dal 1'. Dubbio Luis Alberto.

La Lazio ospita allo Stadio 'Olimpico' la Fiorentina nel 10° turno del campionato di Serie A. Le due squadre arrivano al match con umori opposti: da una parte i biancocelesti, che vogliono riscattare il poker subito al 'Bentegodi' dal Verona e firmato da Giovanni Simeone, dall'altra i toscani di Italiano, reduce dal successo netto per 3-0 in casa contro il Cagliari.

Lazio e Fiorentina hanno un solo punto di differenza in classifica dopo 9 turni. I viola vantano una lunghezza di vantaggio sulla squadra di Sarri, che ha subito il sorpasso proprio in occasione dell'ultimo turno.

Sarri recupera Luiz Felipe e Acerbi che, dopo aver scontato i rispettivi turni di squalifica, tornano al centro della difesa. Sulle corsie laterali, turno di riposo per Hysaj, con Lazzari che torna dal 1' e Marusic che si sposta sulla sinistra.

Se in avanti ci sono pochi dubbi, con il tridente Pedro-Immobile-Felipe Anderson confermato, nella Lazio i punti interrogativi ci sono in mezzo al campo. Cataldi è pronto a dare il cambio a Leiva, mentre Milinkovic è l'unico sicuro del posto da titolare. Fuori Akpa Akpro, partito titolare a Verona, c'è Basic in vantaggio su Luis Alberto per l'ultima maglia ancora da assegnare.

Nella Fiorentina, Italiano deve rinunciare a Gonzalez, risultato positivo al Covid-19 alla vigilia del match dell'Olimpico. Vlahovic è l'unico certo di una maglia da titolare in avanti, con Sottil, Callejon e Saponara a giocarsi el altre due.

L'allenatore della formazione toscana è intenzionato a confermare quasi in blocco gli uomini che hanno battuto il Cagliari nettamente: davanti a Terracciano, Odriozola e Biraghi agiranno sulle fasce, con Milenkovic e Igor al centro. In regia ci sarà Torreira, con Bonaventura e Duncan nel ruolo di mezzali.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

FIORENTINA (4-3-3): Teracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Saponara.