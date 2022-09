Probabili formazioni Lazio-Feyenoord: Basic mezzala, occasione per Gila

Esordio in coppa per i biancocelesti che ricevono la finalista dell'ultima Conference: Basic, Gila e Maximiano candidati ad una maglia da titolare.

Notte di Europa League anche per la Lazio, chiamata al primo impegno all'interno del girone F. I biancocelesti ricevono il Feyenoord all'Olimpico, finalista dell'ultima Conference League vinta dalla Roma.

Sarri riparte dalle proprie certezze in attacco e vara il tridente pesante con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. A centrocampo chance per Basic insieme a Cataldi e Milinkoviinc-Savic. In difesa Hysaj a destra con Marusic a sinistra, mentre al fianco di Patric c'è Gila in vantaggio nel ballottaggio con Casale. In porta sarà staffetta: Provedel in panchina, gioca Maximiano.

A Roma arriva il Feyenoord di Slot, orientato a schierarsi con il 4-2-3-1: Danilo è il prescelto nel ruolo di unica punta. Alle sue spalle il tridente formato da Walemark, Szymanski e Dilrosun. Pacchetto di mezzo completato dal duo in mediana Timber e Kokcu. In porta gioca Bijlow, in difesa Trauner-Hancko con Pedersen e Bjorkan terzini.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-FEYENOORD

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Hysaj, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

FEYENOORD (4-2-3-1): Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Bjorkan; Timber, Kokcu; Walemark, Szymanski, Dilrosun; Danilo. All. Slot.