Lazio e Atalanta si sfidano per un posto in zona Champions League: riecco Lazzari, mentre Boga e Zapata partono di nuovo dalla panchina.

Lazio e Atalanta si sfidano in una sorta di scontro diretto per un posto in Champions League. 39 sono i punti della formazione di Maurizio Sarri, mentre quella di Gian Piero Gasperini ne ha uno in meno. L'importanza della partita dell'Olimpico, nonostante alla conclusione del campionato manchino diverse giornate, è dunque palese.

All'andata a imporsi è stata la Lazio, capace di espugnare il campo dell'Atalanta con un secco 2-0: privi dell'infortunato Immobile, i biancocelesti hanno vinto grazie a una rete per tempo, messe a segno prima da Zaccagni e poi da Felipe Anderson.

Lazio in campo con il consueto 4-3-3 e la conferma di Immobile, ormai pienamente recuperato, al centro dell'attacco: accanto a lui Zaccagni e e probabilmente Felipe Anderson, pronto a scalzare Pedro. In mezzo al campo Cataldi non è al meglio, ma giocherà. Lazzari in campo dal primo minuto sulla destra.

L'Atalanta ritrova Palomino e Zappacosta, entrambi convocati ma entrambi inizialmente in panchina. Davanti Hojlund e Lookman, con Zapata in panchina così come Boga. Out per infortunio Pasalic, squalificati Maehle e Muriel: sulla sinistra spazio a Ruggeri, mentre Ederson giocherà da trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Ederson; Lookman, Højlund.