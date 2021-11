La Juventus cerca il passaggio agli ottavi di Champions League per dimenticare il difficile periodo in campionato.

Reduce dalle sconfitte contro Sassuolo e Verona in Serie A, la Juventus prova a dare una nuova svolta emotiva alla sua stagione sfidando lo Zenit in Champions League. Contro i russi, infatti, in palio il passaggio agli ottavi con due turni di anticipo.

Lo Zenit ha bisogno di una vittoria per sperare nella qualificazione ai danni di Chelsea o Juventus, con i bianconeri a punteggio pieno fin qui: a differenza del campionato, solo risultati positivi per la squadra di Allegri, davanti anche ai Campioni d'Europa Blues.

Allegri opta per Dybala e Morata in avanti, con Chiesa recuperato e regolarmente titolare sulla fascia destra. A centrocampo anche Bernardeschi, sul lato opposto, e Locatelli-McKennie come interni. In difesa Danilo, Bonucci, De Ligt ed Alex Sandro a difendere Szczesny.

Il grande dubbio dello Zenit è Malcom, in dubbio: in caso di conferma, al suo fianco di sarà Claudinho, con Azmoun prima punta. In porta Kritsyuk, difeso da Chistyakov, Lovren e Rakitskiy. Sutormin e Karavaev esterni, in mezzo Wendel e Barrios.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Morata.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.