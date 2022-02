La Juventus ospita il Verona all'Allianz Stadium nel posticipo domenicale del 24° turno di Serie A.

La sfida contro gli scaligeri si prepara a diventare contesto ideale per il debutto in bianconero di Vlahovic e Zakaria, nuovi innesti bianconeri nel mercato di gennaio e destinati a giocare titolari. Ai lati del serbo ci saranno Dybala e Morata, mentre a centrocampo saranno Arthur e Rabiot a fare compagnia alla svizzero. In difesa non recupera Bonucci, per cui spazio a De Ligt e Chiellini. Sulle corsie laterali Danilo a destra e De Sciglio a sinistra. Tra i pali ci sarà Szczesny.

Sul versante veronese, Tudor è costretto a fare a meno di Simeone, squalificato, e affida il peso dell'attacco a Kalinic, sorretto da Barak e Caprari. A centrocampo ci saranno Tameze e Veloso con Faraoni e Lazovic riferimenti esterni. Infine la difesa a tre a protezione di Montipò: Gunter al centro affiancato da Casale e Ceccherini.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VERONA

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic.