Probabili formazioni Juventus-Venezia: Vlahovic e de Ligt tornano titolari

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-VENEZIA

Archiviato il prezioso successo in casa del Sassuolo, la Juve vuole chiudere il discorso Champions. Ai bianconeri basterà collezionare 4 punti nelle ultimo quattro giornate per ottenere il pass per la prossima Coppa dei Campioni.

I primi tre, Allegri spera di conquistarli all'Allianz Stadium contro il Venezia: il tecnico toscano si prepara a riproporre Vlahovic con una maglia da titolare e supportato dal trio Bernardeschi, Dybala e Morata. In mediana piena conferma per il duo Zakaria-Rabiot, mentre in difesa torna de Ligt al fianco di Bonucci. Capitolo terzini: Danilo a destra con Pellegrini favorito a sinistra. In porta gioca Szczesny.

All'Allianz Stadium arriva un Venezia in difficoltà, reduce da otto sconfitte consecutive, e che ha appena esonerato Paolo Zanetti, affidandosi momentaneamente a Soncin. I lagunari scenderanno in campo con il solito 4-3-3: Henry al centro del tridente con Aramu e Okereke ai lati. A centrocampo giocano Busio, Ampadu e Cuisance. In difesa tocca a Caldara e Ceccaroni proteggere la porta di Maenpaa. Sulle fasce spazio a Mateju e Haps.

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Pellegrini; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Ampadu, Cuisance; Aramu, Henry, Okereke.