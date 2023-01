La Juventus cerca l'ottava vittoria consecutiva in Serie A: contro l'Udinese spazio a Di Maria alle spalle di Kean. Sottil con la coppia Beto-Success.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-UDINESE

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Success.

Il successo allo scadere di Cremona ha rappresentato la settima sinfonia consecutiva per la Juventus, terza a -7 dal Napoli capolista: per proseguire questo trend positivo, la 'Vecchia Signora' dovrà battere l'Udinese all'Allianz Stadium.

Una sfida all'insegna del bianconero, tra due squadre che stanno vivendo due momenti agli antipodi: i friulani, infatti, non vincono addirittura dal blitz di Verona del 3 ottobre, firmato da un colpo di testa di Bijol in pieno recupero.

Ben sette indisponibili per Allegri, che quantomeno recupera Di Maria: 'Fideo' in veste di rifinitore per Kean, con Milik pronto ad accomodarsi in panchina dopo la punizione vincente dello 'Zini'. Ballottaggio tra McKennie e Chiesa sulla destra, con l'ex Fiorentina che può tornare titolare a quasi un anno esatto dal terribile infortunio. Nel ruolo di mezzala si rivede Rabiot. Rugani al centro del terzetto difensivo tra i brasiliani Danilo e Alex Sandro.

Sottil senza Deulofeu e Masina: in attacco tandem obbligato con Beto e Success, inamovibile il grande ex Pereyra sulla fascia destra. Lovric e Makengo in vantaggio su Samardzic e Arslan.