Il derby tra Juventus e Torino chiuderà la 24ª giornata di Serie A: dal 1' Vlahovic e Cuadrado, Juric ancora con Karamoh e Miranchuk dietro Sanabria.

Un insolito derby della mole di martedì sera chiuderà il turno di Serie A. In classifica, dopo la penalizzazione dei bianconeri, Juventus e Torino sono separate da un punto soltanto. Allegri, dopo il passaggio del turno in Europa League, vuole continuare la rincorsa ein campionato sfruttare il ko dell'Atalanta al sesto posto, mentre Juric vuole vendicare il derby dell'andata deciso da una rete di Dusan Vlahovic pronto a tornare in campo dal primo minuto accanto all'intoccabile Di Maria.

I bianconeri sono in un ottimo stato di forma: non perdono dal match casalingo contro il Monza del 29 gennaio e nelle ultime sei uscite hanno vinto cinque gare pareggiandone una, quella (che poi si è rivelata indolore) in casa contro il Nantes nella quale è arrivato anche l'unico goal subito in tale periodo.

Se la passa peggio il Torino, che nelle ultime cinque uscite ha trovato solo una vittoria, in casa contro l'Udinese. Per il resto due ko e due pareggi, l'ultimo arrivato tra le mura amiche e in rimonta contro il fanalino di coda Cremonese.

In casa Juventus ci sarà anche il ritorno da titolare di Cuadrado dopo che a Nantes era entrato dalla panchina così come l'attaccante serbo. Ma la sorpresa di Allegri che sta diventando concreta minuto dopo minuto è il lancio di Enzo Barrenechea, centrocampista centrale argentino classe 2001 proveniente dalla Next Gen. Quest'anno ha debuttato in Champions contro il PSG e segnato 4 goal in 24 partite con la Juve Under 23: potrebbe partire lui titolare nel derby senza lo squalificato Locatelli, con Paredes che si accomoderebbe in panchina. Nell'ultimo allenamento Barrenechea è stato provato con i titolari, alternato con l'ex Roma.

Dall'altra parte, Juric deve rinunciare all'infortunato Vlasic come annunciato in conferenza stampa. Confermata dunque la coppia formata da Karamoh e Miranchuk alle spalle Sanabria. A centrocampo, senza il play Ricci utile forse a gara in corso, potrebbe trovare spazio Adopo che appare in vantaggio su Linetty. Squalificato Ola Aina: c'è Singo. In difesa si rivede Buongiorno.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-TORINO

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Barrenechea, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria. All. Allegri

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All. Juric