L’ex Frosinone esordirà allo Stadium contro la squadra di Gotti, che punta ancora su Nzola in attacco. Torna Caldara in difesa.

Dopo due pareggi consecutivi, la Juventus punta a tornare alla vittoria in casa con lo Spezia nella 4ª giornata di Serie A. Due pareggi ben diversi tra loro: brillante contro la Roma, deludente contro la Sampdoria.

La squadra di Allegri cerca stabilità e continuità di rendimento, sperando di trovare presto i propri uomini chiave: Di Maria è tornato nuovamente a disposizione, mentre Bonucci è ancora out. Ma per giocare serve tempo.

Così ecco il momento di chi finora di spazio non ne ha avuto: sarà la prima volta per Federico Gatti. Il centrale ex Frosinone è il favorito per affiancare Bremer nella difesa davanti a Szczesny, completata da due tra Danilo, Alex Sandro e De Sciglio.

Mediana che non dovrebbe prevedere novità anche se Zakaria spinge, mentre Miretti sulla trequarti può trovare altri minuti. Con lui Cuadrado e Kean, favorito su Kostic, alle spalle di Vlahovic. Ma occhio al fattore Milik.

Lo Spezia risponde con il classico 3-5-2, nel quale rientrerà in difesa Caldara: gara speciale per lui. Agudelo più di Kovalenko in mediana con Bourabia e Bastoni, davanti Strelec favorito su Verde per affiancare il ritrovato Nzola.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-SPEZIA

JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Gatti, Bremer, Alex Sandro; Locatelli, Rabiot; Cuadrado, Miretti, Kean; Vlahovic.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Caldara, Kiwior, Nikolaou; Holm, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Gyasi; Strelec, Nzola.