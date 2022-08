La Juventus affronta in casa il Sassuolo con l'obiettivo di rispondere subito a Milan, Inter e Roma. Allegri recupera Cuadrado e McKennie.

Il campionato della Juventus inizia contro il Sassuolo, che nella scorsa stagione fu capace di espugnare lo 'Stadium' in pieno recupero. Stavolta però Maxime Lopez, autore del goal vittoria neroverde, non sarà della partita causa squalifica. E per lo stesso motivo tra le file bianconere mancheranno Rabiot e Kean.

Allegri, alle prese anche con parecchi infortuni, schiererà una difesa a quattro composta da Danilo, Bonucci, Bremer e De Sciglio davanti a Perin.

Cuadrado e McKennie, entrambi completamente recuperati, giocheranno sugli esterni mentre l'ultimo arrivato Kostic partirà dalla panchina. In mezzo al campo Zakaria con Locatelli. Davanti accanto all'intoccabile Vlahovic agirà Di Maria.

Dionisi non avrà a disposizione Traorè ma potrebbe schierare subito Pinamonti al centro del tridente completato da Berardi e Ceide. A centrocampo probabile l'esordio di Thorstvedt insieme a Frattesi e Matheus Henrique. Linea a quattro difensiva composta da Muldur, Erlic, Ferrari e Kyriakopoulos.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-SASSUOLO

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.

