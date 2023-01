Dopo il pari contro l'Atalanta, la Juventu sfida il Monza: riecco Vlahovic e Pogba. Brianzoli con Pessina-Caprari dietro a Mota Carvalho.

La Juventus inaugura il girone di ritorno del campionato di Serie A ospitando il Monza all'Allianz Stadium.

I bianconeri, chiamati a macinare punti dopo il -15 in classifica, ritrovano sia Paul Pogba che Dusan Vlahovic, definitivamente recuperati e inizialmente in panchina. De Sciglio, al rientro dopo quasi tre mesi, pronto ad agire largo a destra nel 3-5-2 impostato da Massimiliano Allegri. Chiesa e Cuadrado sono out, McKennie verso il Leeds.

Sul versante opposto giocherà Kostic, con il pacchetto di centrocampo formato da Fagioli, Paredes e Rabiot. In attacco Kean fa rifiatare Milik, spalleggiato dal 'Fideo' Di Maria. A protezione di Szczesny si schiera il terzetto composto da Gatti, Bremer e Danilo.

A Torino approda il Monza per il terzo confronto stagionale tra le due squadre dopo la gara d'andata - culminata nella prima vittoria in A dei brianzoli - e gli ottavi di Coppa Italia che hanno sorriso alla Juve. Palladino si prepara a varare il 3-4-2-1 con Mota Carvalho riferimento avanzato, sorretto da Pessina e Caprari. A centrocampo Machin e Rovella (di proprietà bianconera) con Ciurria e Carlos Augusto sulle corsie laterali. Difesa a tre con Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Tra i pali confermato Di Gregorio.

JUVENTUS-MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Rovella, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota Carvalho.