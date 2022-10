Il Fideo squalificato in campionato dopo il rosso a Monza. Allegri vara il 4-4-2 con Cuadrado e Kostic sulle corsie, panchina per Milik.

Non era nei piani della Juventus ritrovarsi spalle al muro dopo appena due giornate della fase a gironi della Champions League, ma il presente è esattamente questo. I bianconeri hanno l’obbligo di vittoria contro il Maccabi Haifa, sulla carta la squadra materasso del gruppo H, ma comunque da battere.

Nulla da dare per scontato: questo è il mantra della squadra di Massimiliano Allegri che con il tris rifilato al Bologna ha scacciato qualche fantasma, ma altri sono ancora ben presenti e vagano sopra le teste. Serve il bis, serve una risposta forte.

Sarà sicuramente tutto più facile potendo contare su chi in Champions League è di casa: Angel Di Maria è a disposizione per la coppa, mentre sconta la squalifica in campionato (rientrerà dopo il Milan). Il Fideo è l’uomo copertina del match, il giocatore a cui Allegri chiede qualcosa in più.

Affiancherà Vlahovic in quello che dovrebbe essere un 4-4-2, con Milik in panchina dopo gli acciacchi fisici delle ultime ore. Ci sarà, ma l’idea sarebbe quella di non rischiarlo.

Paredes e Rabiot comporranno la coppia mediana, con Cuadrado e Kostic a dare ampiezza, mentre la difesa davanti a Szczesny dovrebbe comporsi di De Sciglio e Danilo larghi, con Bremer e Bonucci in mezzo. Da non escludere però l’opzione Rugani.

Il Maccabi risponde con il 3-4-1-2: occhio a Chery tra le linee, mentre è assente Suf Podgoreanu, classe 2002 cresciuto nella Roma e lo scorso anno visto allo Spezia.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-MACCABI HAIFA

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Mohamed, Abu Fani, Cornud; Chery; Pierrot, Tchibota. All. Bakhar