Il 2021 di Juventus e Cagliari si chiude allo 'Stadium', dove bianconeri e sardi si affrontano per la diciannovesima giornata di Serie A.

La squadra di Allegri ha ritrovato morale dopo il blitz di Bologna, ma deve dare continuità alla vittoria ottenuta in Emilia per restare attaccata al treno per l'Europa.

Di contro, il Cagliari, con lo 0-4 interno incassato per mano dell'Udinese ha probabilmente toccato il punto più basso della gestione Giulini ed è in condizioni di classifica disperate.

Nella Juve maglia da titolare per De Sciglio e McKennie, rientra Locatelli in regia, Alex Sandro e Bentancur compongono la catena mancina. In attacco, il tridente Bernardeschi-Morata-Kean.

Mazzarri esclude dai convocati Caceres e Godin, mentre recupera Nandez che però potrebbe partire dalla panchina. Pavoletti spalla di Joao Pedro, Zappa nei tre di difesa.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-CAGLIARI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Bentancur; Bernardeschi, Morata, Kean.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Oliva, Grassi, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Mazzarri.